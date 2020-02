Romelu Lukaku verliest broederduel

Romelu Lukaku heeft het broederduel tegen Jordan verloren. Lazio won met 2-1 van Inter. Nou ja, broederduel. Jordan bleef op de bank, terwijl Romelu het verschil niet kon maken. De Romeinen snoepen wel de tweede plaats af van de Nerazzurri.

Het broederpaar kon alleen na de match samen op de foto gaan. Jordan is wel weer fit na een knieblessure, maar speelde sinds 24 november niet meer. Ook nu bleef hij op de bank. Broer Romelu was behoorlijk genadig. De Rode Duivel zat aan zeventien competitiegoals, maar deed er geen bij. Big Rom werkte wel hard voor het team en gaf zelfs een rechtstreekse vrije trap, maar hij werd o zo moeilijk in stelling gebracht. Lazio heeft niet voor niets de beste defensie in de Serie A en het klikt ook niet meer zo goed met spitsbroeder Lautaro. Romelu werd vaak afgeblokt en uiteindelijk was het Ashley Young die de score opende voor Inter.

Alleen volstond dat niet voor de zege. Na de pauze nam Lazio het initiatief over en dan was er de onvermijdelijke Ciro Immobile. Toen de Romeinen een penalty kregen, was hij genadeloos. We kunnen wel zeggen dat Romelu Lukaku een echte goalgetter is, maar Immobile zit nu aan de fenomenale statistiek van 26 goals in 24 competitiematchen. Onwaarschijnlijk. Lazio trok uiteindelijk ook aan het langste eind dankzij Milinkovic-Savic (ex-Genk) die profiteerde van geharrewar voor doel en de 2-1 binnentikte.

Lazio wipt zo over Inter in de stand en komt op één puntje van leider Juventus. Bij de thuisploeg viel Marusic (ex-Oostende en Kortrijk) in en deelde reservekeeper Silvio Proto in de vreugde. Inter telt nu drie punten achterstand op Juve, waardoor hun titelambities toch een deukje kregen.(jug)