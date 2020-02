Mertens bijna topschutter aller tijden bij Napoli

Diego Maradona was hij al een tijdje voorbij, maar nu heeft Dries Mertens ook Marek Hamsik bijna beet. De Rode Duivel scoorde gisteren met een heerlijke krul de winning goal tegen Cagliari en is nu nog één doelpuntje verwijderd van het clubrecord van Marek Hamsik. De Slowaak maakte 121 goals voor Napoli, Mertens zit aan 120 doelpunten. Clubtopschutter aller tijden worden bij Napoli is zijn grote doel. De pocketspits is weliswaar niet altijd basisspeler, maar zit dit seizoen toch aan elf treffers. Volgende week tegen Brescia kan het al zover zijn of anders daarna in de Champions League tegen Barcelona. In juni is Dries Mertens einde contract in Zuid-Italië. Bij Cagliari deed Radja Nainggolan overigens niet mee. Licht geblesseerd.(jug)