Doek valt maandag over Fortis-strafzaak

BELGA

Na twaalf jaar valt maandag het doek over het strafonderzoek naar de ondergang van Fortis. Zeven ex-toplui van de bank, onder wie gewezen voorzitter Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Filip Dierckx, verschijnen voor de raadkamer in Brussel, die moet beslissen of ze al dan niet worden doorverwezen naar de rechtbank voor onder meer vervalsing van jaarrekening en oplichting.

Maar de kans dat die Fortis-toplui daadwerkelijk nog voor de rechtbank zullen verschijnen, is bijna nihil. Het Brusselse parket maakte eerder al bekend dat zij – wat hen betreft – niet voor de rechtbank moeten komen, wegens gebrek aan harde bewijzen. En maandag gaan ook de gedupeerden voor het eerst afstand doen van hun burgerlijkepartijstelling. Dat bevestigde advocaat Geert Lenssens, advocaat van de burgerlijke partijen, zondag aan onze redactie. “Onze cliënten gaan akkoord met de schikking die inmiddels werd getroffen. Er werd een bedrag van 1,3 miljard euro uitgetrokken om de slachtoffers te vergoeden, voornamelijk Belgen en Nederlanders. Wij zijn daar zeer tevreden mee. De strijd is gestreden met een mooi resultaat.”

Het is uiteindelijk wel nog de raadkamer die definitief moet beslissen. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat er toch nog een vervolging komt als zowel het parket als de burgerlijke partijen afstand doen van hun strafklacht. (mkm)