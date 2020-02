Drie maanden na zijn dood weer opgegraven

Michel Van Welden is een bekende figuur in de Vlaamse Ardennen. Hij is de zoon van een familie van vleesfabrikanten, en hij runde al bijna twintig jaar een succesvol immokantoor in het centrum van Oudenaarde. “Een flamboyante kerel. Een bon vivant met het hart op de juiste plaats”, omschrijven vrienden hem. Van Welden investeerde niet alleen in vastgoed maar ook in tal van andere projecten, zoals de jeugdwerking van voetbalclub KSV Oudenaarde. Een graag geziene kerel, dus. Ook in het rallycircuit: een jongensdroom die hij sinds drie jaar geleden als copiloot had waargemaakt.

Maar op 25 november, een dag na zo’n rally, ging het plots fout. Van Welden en zijn vrouw Hilde waren aan het werk in hun immokantoor, toen hij zich niet goed voelde. “Hij besloot vroeger naar huis te gaan”, zegt een kennis. “Toen zijn vrouw uiteindelijk thuis kwam, trof ze hem dood aan in de woning.”

“Hartfalen” zou de conclusie van de arts zijn geweest. Een natuurlijk overlijden. Maar drie maanden na zijn dood besloot het gerecht vorige week plots het stoffelijk overschot van de vastgoedmakelaar op de begraafplaats in Eine weer op te graven. Het lichaam werd naar een gerechtelijk lab in Gent overgebracht en zou dezelfde dag opnieuw begraven zijn.

Hartpatiënt

Het Oost-Vlaamse parket kon het afgelopen weekend niet toelichten wat de bedoeling van het uitzonderlijke initiatief was. Mogelijk komt er maandag meer uitleg. Maar volgens goedgeplaatste bronnen zouden dichte familieleden van Van Welden naar het gerecht zijn gestapt omdat ze zich ernstige vragen stellen bij het hartfalen van de vastgoedmakelaar. De man zou nochtans al langer een hartpatiënt zijn geweest. Maar intimi vragen zich af waarom hij niet eerder bij een arts is geraakt toen hij zich onwel voelde.

Michel Van Welden laat een echtgenote en vier kinderen achter. Zijn vrouw Hilde verklaarde na de begrafenis nog dat haar man enorm gemist ging geworden, dat hij zo gelukkig in het leven stond en dat zijn overlijden bij veel mensen veel had losgemaakt. Afgelopen weekend wenste de vrouw niet te reageren. Ook de ouders van de vastgoedmakelaar wilden geen reactie kwijt over het opgraven van het lichaam van hun zoon.