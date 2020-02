Kenneth (21) verloor zijn mama op jonge leeftijd, overwon twee keer kanker, maar is nu toch overleden: "Hij bleef vechten voor een normaal bestaan"

Houtvenne / Hulshout -

Hij verloor op jonge leeftijd zijn mama, overwon twee keer leukemie en doorstond een longtransplantatie. Het jonge leven van Kenneth Andries uit Houtvenne (Hulshout) is heftig te noemen. Ondanks zijn vechtlust heeft het niet mogen zijn. Vorige vrijdag is Kenneth overleden in het revalidatiecentrum in Pulderbos. Hij werd 21 jaar.