Poolse man bijt stuk van vinger politieman na achtervolging

Een Poolse man heeft een stuk van de pink van een politieagent afgebeten toen hij werd gearresteerd na een achtervolging. Dat zeggen officiële bronnen in de stad Poznan, waar de feiten gebeurden.

De 29-jarige man slaagde erin om een “anderhalve centimeter lang stukje pink van de rechterhand” te bijten tijdens de arrestatie op zaterdag, zei een woordvoerster van de politie in Poznan. De gewonde politieman heeft het ziekenhuis al verlaten, al is niet meegedeeld of zijn vinger genaaid kon worden.

De dader trok zaterdag de aandacht van de politie toen hij weigerde zijn auto te stoppen bij een verkeerslicht en ervandoor snelde. Volgens de politie liep de man al verschillende eerdere veroordelingen op en was hij onder invloed van drugs.