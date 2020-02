We boeken weer vaker in reisbureau

Lang niet iedereen boekt z’n vakantie al online, integendeel: het reiskantoor is aan een comeback bezig, schrijft Het Laatste Nieuws maandag. De jongste jaren zijn er reisagenten bijgekomen, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. Zeven jaar geleden telden Vlaanderen en Brussel nog 1.041 onafhankelijke reisagenten, nu zijn het er ruim 1.100.

Bij TUI merken ze dat klanten nog steeds graag persoonlijk advies krijgen. De touroperator zag het aandeel van de ‘offline boekingen’ toenemen van 63 procent in de zomer van 2018 tot (voorlopig) 75 procent voor de zomer van dit jaar. TUI zoekt momenteel zelfs 30 nieuwe reisagenten. “Vooral jonge reizigers komen weer vaker naar onze kantoren.”

“Het reiskantoor is aan een revival bezig. Het aantal bezoekers in onze 103 TUI shops stijgt zo sterk dat we 30 nieuwe reisagenten zoeken”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. Het bedrijf organiseert morgen een jobdag in Zaventem. “Vroeger kwam de klant z’n brochure afhalen op kantoor – hij wist toen nog niet waar hij naartoe wilde. Vandaag is hij dankzij het internet veel beter geïnformeerd, maar toch stapt hij naar een reisagent met zijn bucketlist, een lijstje van vijf bestemmingen. Hij wil een laatste opinie horen of hij zoekt extra tips. Een reisagent kan z’n eigen ervaringen met de klanten delen.”