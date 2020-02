OVERZICHT. Zo groot is de schade na storm Dennis in jouw regio

Storm Dennis was dan wel minder hevig dan voorganger Ciara, toch zorgde het ook voor heel wat schade in verschillende gemeentes. Een overzicht:

Antwerpen

In de Beeldekensstraat in Vorselaar viel een boom tegen de gevel van een woning. “De schoorsteen heeft de boom opgevangen”, zegt de bewoner. “Die is vernield en de vallende bakstenen hebben de veranda beschadigd.” Ook een bestelwagen die vlak bij de woning stond, liep schade op.

In Meulegoor in Arendonk ging de roofing van het plat dak van een woonhuis vliegen. Een deel scheurde af en belandde op de veranda van de aanliggende woning.

In Mol-Postelstaken automobilisten de handen uit de mouwen om een omgewaaide boom op zij te trekken zodat het verkeer opnieuw kon passeren.

In Grobbendonk ging de afsluiting rond de Mercurius-site tegen de vlakte. Die belandde op de rijbaan.

In Vierhuizen in Olen vielen twee bomen op straat. Buurtbewoners haalden de kettingzaag boven om ze te kortwieken.

In Heist-op-den-Berg, op de Westerlosteenweg is een boom op een bijgebouw terechtgekomen. Ook het dak van de sporthal in de Lostraat raakte beschadigd. In dezelfde straat kwam ook een metalen dak van een garage los. In de Hollestraat knakten enkele bomen af en in de Smederijstraat begaf een muur het. Tijdens een wedstrijd van voetbalclub Molenzonen Hallaar heeft een rukwind het dak van de kleedkamers weggeblazen.

In de Theodoor Van den Putteweg in Putte vielen twee bomen om. In de Pachtersdreef ging roofing van een dak vliegen en in de Slameuterstraat belandde een boom op een veranda. In de Steenovenstraat versperde een boom de rijbaan.

Aan Heikant in Nijlen belandde ook een boom op de rijbaan. Op de Lindekensbaan raakte een dak beschadigd door de stormwind. In het Dreefje viel een boom tegen een woning.

In de Mallekotstraat in Lier viel een omheining van een werf omver en in de Dorpsstraat kwam een reclamepaneel los. In de Mosdijk kwamen dakpannen los en ook in het Maaikeneveld kwamen dakpannen los.

In Berlaar vielen pannen van een dak in de Stationsstraat. Aan de Liersesteenweg knakten elektriciteitsdraden af en in de Klets kwam een plaat van de dak los.

In de Wandelingstraat in Duffel raakte het dak van een stal beschadigd. In de Hoogstraat vielen pannen van een dak. In de Enkelstraat raakte een tuinhuis beschadigd door de beukende wind.

In Bonheiden begaf een boom het in Heitomme. Een andere kwam op de Dijleweg terecht. Op de Groothoeveweg raakte een dak beschadigd door de storm. In de Lange Dreef viel een boom op een auto.

In Schrans in Sint-Katelijne-Waver begaf een boom het en hij viel op de straat. Ook het dak van de veiling liep schade op.

In Mechelen moest de brandweer onder meer een grote boom aan stukken zagen op de Gentsesteenweg. Het gevaarte had ook twee auto’s beschadigd. In dezelfde straat vlogen er ook pannen van een dak. In de Kerselaarstraat en op de Rijmenamsesteenweg viel een boom om. in de Holmlei raakte een veranda beschadigd. Op het Jef Denynplein ging een partij isolatie vliegen.

In Willebroek ging er onder meer een zonnepaneel vliegen in de Smederijstraat. In de Jan Willemsstraat en Breendonkstraat raakte een dak beschadigd door de beukende wind en in de Vorselaarlaan raakte een veranda beschadigd. Ook in het Rommekeshof raakte een terrasoverkapping beschadigd.

In de Driesstraat in Bornem viel dakisolatie op een auto en in de Nieuwstraat vielen stenen van een gevel naar beneden. In Reedonk ging het dak van een bedrijf vliegen. Ook in de Grootheide ging roofing van een dak vliegen.

In Puurs-Sint-Amands moest een boom van de A12 worden verwijderd en moesten bomen en takken aan stukken worden gezaagd in de Gansbroekstraat. In Oppuursdorp, Berkenkant en de Pastoor Van Kerckhovenwijk kwamen dakpannen naar beneden. Ook het dak van het rusthuis in Lippelo liep schade op.

In Merksem, in de Pauwdreef, kwam de dakbedekking van drie aanpalende woningen los en belandde met veel kabaal op straat. De hele buurt kwam vol rondvliegende stukken dakisolatie te liggen. Bij het incident raakte niemand gewond.

Limburg

In de Pastoor Palmaersstraat in Zichen-Zussen-Bolder, deelgemeente van Riemst, blies de storm even voor 17 uur de daken van twee buurwoningen weg. De gemeenschappelijke schoorsteen is afgebroken.

In de Pleinstraat in Beringen knakten twee dikke bomen. Een deel van een berk belandde op de nok en de zijkant van een huis, waardoor water binnensijpelde.

Zondagavond rond 19.15 uur ondervond het treinverkeer van Hasselt naar Leuven een uur hinder door takhout op de sporen in Halen. Een goederentrein had een noodstop gemaakt voor het hout. De slagbomen aan de spoorwegovergang in Linkhout bleven een tijd naar beneden zodat de goederentrein niet door kon. “Er stonden nergens reizigerstreinen geblokkeerd”, zegt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. “Voor de treinreizigers werden vervangbussen ingelegd. Na een uurtje was het spoor weer vrij.”

In Sint-Truiden werd zondagavond een deel van de Luikerstraat afgesloten omdat leien naar beneden waren gekomen. Uit veiligheid werd het verkeer er geweerd.

In Nieuwerkerken viel in de voormiddag al een boom op Diestersteenweg. Elektriciteitsdraden waren geraakt waardoor de buurt tijdelijk geen stroom had.

Vlaams-Brabant en Brussel

Op de N80, Steenweg op Sint-Truiden, in Walshoutem bij Landen knakte een populier doormidden. In zijn val raakte hij een elektriciteitskabel en begaven ook twee betonnen palen het. Enkele inwoners zaten een paar uur zonder elektriciteit. Een deel van de weg werd afgesloten.

Elders in de regio waren er nog problemen met de elektriciteit door afgerukte kabels, onder meer in de Groenstraat en de Langveldstraat in Glabbeek.

In Keerbergen viel een boom dwars over de Tremelobaan en in de Ganzendreef knakte een boom in twee.

De Leuvensebaan in Sint-Agatha-Rode in Huldenberg en de Vanden Tymplestraat in Leuven werden afgesloten voor het verkeer vanwege stormschade.

In Tienen blies de storm tientallen dakpannen van de schoolgebouwen van VIA. Vorige week liep de school ook al stormschade op. De leerlingen kunnen wel gewoon naar school. De Heldensquare, waar veel bomen staan, werd ook preventief afgesloten.

Op het kruispunt met de Tiensesteenweg bij Bierbeek heeft de storm schade aangericht aan het dak van een appartementsgebouw. De straat werd afgesloten.

In de Prins de Merodelaan in Averbode kwam een boom terecht op het dak van een huis. Enkele zonnepanelen werden beschadigd.

Het dak van de sporthal in de Zeypestraat in Kampenhout werd grotendeels weggeblazen. De panelen belandden op de parking. “Het dakgedeelte boven de cafetaria bleef intact. Daar was een verjaardagsfeest voor een 90-jarige aan de gang. Uit veiligheidsredenen werd iedereen geëvacueerd’, aldus waarnemend burgemeester Gwenny De Vroe (Open VLD) “De activiteiten voor de komende dagen zijn afgelast. Wanneer de volgende activiteit zal kunnen doorgaan, is voorlopig nog niet duidelijk.” Door de losgekomen dakpanelen werd een deel van de parking afgesloten met nadarhekken.

In de Zuunstraat in Sint-Pieters-Leeuw is in de namiddag wel een boom tegen een woning gevallen. De bewoners probeerden de zowat tien meter hoge boom nog tegen te houden in afwachting van de komst van de hulpdiensten. De brandweer zaagde de boom in stukken.

Hier en daar was er ook verkeershinder. Zo was de Geraardsbergsesteenweg in Herne in de namiddag versperd tussen het kruispunt van de Breemstraat en de Keistraat door een omgewaaide boom. Langs de Lookaitsewas een stuk van het dak van een woning in de voormiddag losgekomen.

In de Mimosastraat in Lembeek is ‘s namiddags een deel van de schouw van een woning naar beneden gedonderd.

Op de Nijvelsesteenweg in Halle begaf een houten elektriciteitspaal het om 15.30 uur. De paal werd verwijderd en er werd een betonnen exemplaar in de plaats in de grond gestoken. Door het incident was de steenweg enkele uren afgesloten. Langs de Ninoofsesteenweg brak een deel van een dak van een bushokje af. Op de speelplaats van het Don Bosco-instituut zijn platen van het dak van een overdekte lockerruimte gaan vliegen. Omdat er in een van de gebouwen op dat moment een drukbezocht evenement aan de gang was, plaatste de brandweer nadarhekken.

Door het aankondigde stormweer mochten ook sommige parken en bosrijke gebieden niet worden betreden. Dat was onder meer het geval voor het provinciedomein in Huizingen, het Wijnbrondal, de sportsite Den Bocht en park Schaveys in Linkebeek. Aan de toegang in de Schaveyslaan stond echter geen melding van dat verbod, waardoor verschillende mensen er toch gingen wandelen.

In Sint-Genesius-Rode was de zondagsmarkt dan weer afgelast, al tekenden toch drie marktkramers present.

Aan de Etterbeeksesteenweg in de Europese Wijk in Brussel hing een gevelplaat die los aan het torengebouw The One. Een klimteam ging ter plaatse en heeft de plaat intussen weggehaald.

Het parcours van het lichtfestival Bright Brussels werd zondag ingekort door het stormweer. De installaties ‘UV Dimension’ op het Museumplein en ‘Trapped’ op het Sint-Katelijneplein werden gesloten terwijl ‘Ooga land’, dat opgesteld stond in het Hallepoortpark, verplaatst werd naar de Kunstberg. Zaterdagavond moesten omwille van het stormweer ook al enkele installaties gesloten worden. Dat was het geval voor ‘Trapped’ op het Sint-Katelijneplein, ‘Whale Ghost’ op de Anspachlaan, en ‘les Luminéoles’ op de Kunstberg.

Oost-Vlaanderen

In de Kasteelstraat in Temse begaf een deel van het dak van het voormalige politiegebouw het. Voor de tweede week op rij belden bewoners van de straat de hulpdiensten voor het dak van het voormalige politiekantoor. Een deel van de dakgoot was los gekomen en de dakbedekking kwam op de straat terecht. En omdat de dakbedekking asbest bevatte, moesten de bewoners binnen blijven en werden de nieuwsgierigen op een afstand gehouden.

De grootste schade stelden de hulpdiensten vast bij een huis in aanbouw in de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar waren de nog maar pas geplaatste dakstructuur en twee puntgevels weggeblazen. Niemand werd gewond, maar de schade aan de ruwbouw was aanzienlijk. In de Bergstraat in De Klinge sneuvelde een grote boom die terechtkwam op de toegangsweg naar de parking van supermarkt Smatch. Daardoor zaten een tiental klanten van het warenhuis met hun auto gevangen.

Ook in de Weverstraat in Waasmunster begaf een boom het tijdens de stormwind. Die viel op een huis aan de overkant van de straat, dat op grondgebied Sint-Niklaas ligt. Een raam, een rolluik, de dakgoot en een dertigtal dakpannen raakten daardoor beschadigd. Ook een gasmeter in de voortuin liep schade op, maar er ontstond geen lek. In de Oudeheerweg Heide in Waasmunster moesten de brandweerlui hun kettingzaag aantrekken voor een grote en dikke spar van zo’n twintigtal meter. De boom was omgewaaid op een auto die geparkeerd stond voor een huis. Zowel de wagen als twee tuinomheiningen liepen schade op.

In het gehucht Heizijde in Lebbeke kwam een deel van het dak van de kleuterschool in de Heizijdestraat los door het stormweer. De brandweer kwam langs om het loshangende deel er af te halen, zodat het niet kon wegwaaien en nog meer schade aanrichten. Er vielen geen gewonden.

Het centrum van Zelzate werd zaterdagnacht afgezet omdat planken van de schutterstoren los kwamen en dreigden op de Grote Markt te belanden. Door het grote gat dat nu in de westelijke flank is ontstaan, krijgt de wind vrij spel in de toren. Storm Ciara had vorige week al een eerste gat geslagen, Dennis maakte zaterdagavond het werk af. Grote planken van de honderd jaar oude schutterstoren werden los geblazen, met een gat van 20 vierkante meter tot gevolg. E r werd een deel van de Grote Markt - van de kerk tot het kruispunt met de R4 - afgesloten voor alle verkeer. Achter café Gaumont werd een perimeter ingesteld om vallende houten latten veilig op te vangen. Er geldt een parkeerverbod rond de toren en ook de Viktor Huylebroeckstraat werd afgezet.

Op de rijweg van de Machelenbinnenweg in Petegem, een deelgemeente van Deinze viel een spar. Even later rukte de brandweer uit naar de Gentsesteenweg, schuin over warenhuis Lidl, waar panelen van een zijgevel waren losgerukt en op een auto terecht kwamen. Deze laatste raakte beschadigd. In Bachte -Maria- Leerne dreigde een torenluik in de spits van de 55 meter hoge kerktorennaar beneden te vallen. Uit voorzorg liet de brandweer de omgeving tijdelijk ontruimen. Een aantal andere ploegen dienden tussendoor hulp te bieden aan de bewoners van enkele woningen aan de Gaversesteenweg, waar dakpannen sneuvelden. Op de Kouter dienden een boom en in de Pannestraat te Machelen afgerukte elektriciteitskabels verwijderd te worden. Veel schade tot slot liep een luxewagen op die geparkeerd stond in Hansbekedorp ter hoogte van Mieke’s Superetje. De boom knakte af en kwam op de auto terecht.

Langs de Staatsbaan en in de Statiestraat in Zulte werden op schouwen losstaande rookgamellen weggenomen.

Verschillende dakpannen werden van het dag van de Basisschool De Start in Kluisbergen gerukt. Op drie plaatsen waren er gaten ontstaan, de brandweermannen konden de kleinste dichten, maar moesten over het grootste gat een zeil spannen om regeninsijpeling te voorkomen. Verschillende pannen overleefden de storm niet, ze vielen te pletter op de rijweg voor de school. De lessen zullen volgens de directeur gewoon kunnen plaatshebben.

De brandweer van Zottegem moest zondag omstreeks de middag tussenbeide te komen nadat enkele pannen van een leegstaand huis in de Meerlaan op het voetpad en de rijweg terechtkwamen. Het ging om het vervallen huis op de hoek met de Kleine Meerlaan. Een omgewaaide boom kwam zondagmiddag dwars over de afrit van de Europaweg (N42) aan het kruispunt met De Buke te liggen. De boom stond in een vlakbij gelegen tuin en knakte tijdens het stormweer af.

De hoeve aan de Stationsstraat in Scheldewindeke, een deelgemeente van Oosterzele, vlakbij het Marktplein, is ernstig beschadigd geraakt door de opeenvolgende stormen. De schuur had al te lijden gehad onder de beukende wind van Ciara vorige week.

In Nitterveld in Ronse moest de brandweer te hulp schieten nadat een dak wegwaaide. Ook voor waterinsijpeling in een elektriciteitskast van een appartementsblok aan de Oudstrijderslaan was bijstand vereist. Krachtige rukwinden bliezen pannen van de daken en beschadigden voertuigen in de Savooistraat. In de Langehaagstraat vloog een dakvesnter weg. In de Rijkswachtdreef knakte de top van een boom af en viel in de elektriciteitskabels, die dreigden op de rijbaan te vallen. De politie sloot zondagavond de Kanarieberg af omdat er enkele bomen dreigen om te vallen. Tussen IJsmolen en het Muziekbos wordt uit veiligheidsoverwegingen geen verkeer toegelaten. De bomen moeten eerst verwijderd worden.

In een woontoren in de Groene Vallei in Gent kwamen in een woontoren balustrades los. De hele buurt van het Groenevalleipark en de gevangenis werd afgesloten. De balkons waren nog maar twee jaar geleden vernieuwd. “De werken duurden ongeveer anderhalf jaar”, zegt een bewoner van een appartement op de 19de verdieping. “Ik heb 20.000 euro betaald. Geld in het water, lijkt het nu wel. Sommige eigenaars met grotere terrassen hebben nog meer betaald.” Bewoner Wilfried Van Daele schreef al verschillende aangetekende brieven naar de syndicus van het gebouw. “Ik heb hiervoor gewaarschuwd. In maart 2019 stuurde ik nog een brief om te zeggen dat de balustrade los zou komen nadat ik ze had zien bewegen tijdens een storm. Maar als je ook maar iets zegt, word je hier bedreigd.”

West-Vlaanderen

In de Duinkerkelaan in De Panne waaiden houten planken van een hotel weg. En in zee, ter hoogte van het strand van Mariakerke, raakte een surfer even in nood.

Bij winkelcentrum Frunpark in de Krekelmotestraat in Izegem donderde een groot paneel naar beneden uit de metershoge reclamezuil die er bij de parking staat. Er raakte niemand gewond en er liepen geen wagens schade op, maar de politie bakende voor de zekerheid toch een veiligheidszone af. De brandweer legde zandzakjes op het paneel zodat het niet kon wegwaaien.

In Pittem werd de brandweer twee keer opgeroepen naar de Spoorweglaan, waar dakpannen op een auto waaiden. In de Tieltstraat belandde een boom op de weg. Van grote schadegevallen had de brandweer geen weet.

Op de R8 in Kortrijk knakte een verlichtingspaal. “Die viel gelukkig recht in de middenberm. Voor hetzelfde geld viel ze recht op de snelweg”, weet officier Jean-Pierre Demeestere. Uit voorzorg werd een ander scheef staande verplichtingspaal door de brandweer en takeldienst zelf omgelegd. “Ondanks de controle na storm Ciara barstte het betonnen onderstel. We wilden geen risico lopen en namen dus onze voorzorgen.” Door die werken was de R8 een tijdlang afgesloten tussen Pottelberg en Bissegem.