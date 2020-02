Hilde Crevits voor de eerste keer oma

Torhout - Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) is voor het eerst oma geworden. Afgelopen zaterdag - daags na Valentijn - kwam Estée ter wereld, het dochtertje van haar zoon Bram Devolder (27) en zijn echtgenote Eveline Vanthorre (28).

Het meisje woog bij de geboorte 3,175 kilogram en mat 48 centimeter. “Mama, papa en baby maken het opperbest”, laat de 52-jarige politica uit Torhout weten. Bram en Eveline, die uit Ichtegem afkomstig is, stapten eind september vorig jaar in het huwelijksbootje in Torhout.