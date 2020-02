Westerlo, Virton en Beerschot delen de leiding in knotsgekke tweede periode 1B: zelfs testwedstrijden voor de promotiematchen kunnen nog

De knotsgekke tweede periode in 1B nadert zijn ontknoping. Op vrijdag 28 februari weten we wie het tegen OH Leuven mag opnemen in de finalewedstrijden voor promotie naar 1A. Met nog twee speeldagen te gaan delen er nog steeds drie ploegen de leiding. Ongezien! Westerlo staat er op dit moment het beste voor. Maar ook Virton en Beerschot blijven uiteraard hopen.