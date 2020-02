De Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival 2020 werd vanochtend door Hooverphonic bekendgemaakt tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op radiozender MNM. Met ‘Release Me’ zal Hooverphonic in mei ons land vertegenwoordigen in Rotterdam. Het lied gaat over de zieke vander van Alex Callier, die intussen ook overleden is.