Theo Francken roept Vlaamse partijen op tot eendracht

N-VA-Kamerlid Theo Francken roept de Vlaamse partijen op tot eendracht in de federale onderhandelingen. “De Franstaligen en vooral de PS moeten zien dat ze daar geen wig tussen kunnen drijven. Dat is een kwestie van zelfrespect”, zegt Theo Francken (N-VA) in De Ochtend op Radio 1.

De paars-gele federale formule lijkt dood en begraven nu PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag de definitieve doodsteek uitdeelde. Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) gaf zijn opdracht terug aan de koning, die vanaf vandaag/maandag terug consultaties opstart.

N-VA hield zich het afgelopen weekend op de vlakte, maar Kamerlid Theo Francken wijst nu toch de PS met de vinger. “De eerste honderd dagen na de verkiezingen wilde de PS niet aan tafel met de N-VA, en nu ze het toch deed, blijkt het allemaal maar voor de schijn en deelt ze een forse ezelstamp uit aan Koen Geens en de N-VA”, zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1.

Nieuwe verkiezingen

“We kunnen toch niet blijven tolereren dat de PS haar dictaat aan ons blijft opleggen, dat ze ons de les komt spellen terwijl wij al jaar en dag de facturen betalen. Dat stopt toch wel ergens. Als de Vlamingen nu de hakken niet in het zand zetten, komt er een regering zonder Vlaamse meerderheid en dat willen we zeker niet.”

Volgens Francken blijft de N-VA constructief en is ze bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen. “Maar ik heb geen schrik van nieuwe verkiezingen. (...) Wij sturen niet aan op verkiezingen, maar als ze er komen nemen we de handschoen op en gaan we vol in de arena.”

Aan Franstalige kant is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is echter geen vragende partij voor nieuwe verkiezingen. Dat zei hij maandagochtend bij LN24. Bouchez bevestigt wel dat de piste van een federale regering met zowel PS als N-VA definitief begraven is. “Voor de PS lag het symbolisch erg moeilijk om samen te werken met N-VA, gezien de PS die partij heeft gediaboliseerd”, zei hij maandag op LN24. “Het was een beetje een dovemansgesprek.”

Maar voor nieuwe verkiezingen is het voor de MR nog te vroeg. Nu weer naar de stembus trekken zou “een bewijs van lafheid” zijn, zei hij.

“Het is aan Magnette om ons te overtuigen”

Ook bij de Vlaamse liberalen klinkt kritiek op de PS. De CD&V is “gebruuskeerd”, zei Open Vld-Kamerfractieleider Egbert Lachaert op de RTBF. “Ze zal overtuigd moeten worden om opnieuw aan tafel te gaan zitten”, klonk het. Open Vld wil zich constructief blijven opstellen, klonk het bij de kandidaat-partijvoorzitter. “Bij Open Vld sluiten we niemand uit, het is altijd de inhoud die bepaalt wat we steunen. Wat ik verwacht, is dat mijnheer Magnette ons overtuigt om in een alternatief mee te stappen, met een inhoud die verdedigbaar is bij de leden.”