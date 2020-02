Technologie op de zorgwerkvloer

Aan de Dag van de Zorg op zondag 15 maart 2020 gaat een hele week vooraf waarin elke dag een ander aspect van de sector aan bod komt. Maar dé nieuwigheid dit jaar is dat 15 maart de aftrap vormt van een heel jaar van de zorg waarbij 52 zorgwerkgevers zich onder de hashtag #zorgwerkt om beurten een week lang voorstellen op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

De zorgsector is een veelzijdige en aantrekkelijke werkgever en daar de nadruk op leggen, is meer dan ooit een must. “De Dag van de Zorg is traditioneel een opendeurdag in heel Vlaanderen en Brussel”, zegt voorzitter Geert Van Hijfte van Dag van de Zorg.

“Dit jaar gaan we daarna gewoon door en zetten we via social media elke dag een andere zorgorganisatie in de kijker, van grote ziekenhuizen tot kleine welzijnsvoorzieningen. Vanop hun werkvloer laten ze je kennis maken met hun organisatie. De ene heeft het over warme, patiëntvriendelijke zorg, de andere over innovatie, over duurzaamheid… het wordt een hele brede imagocampagne voor een zo ruim mogelijk publiek van potentiële kandidaten. Hard nodig, want de schaarste aan medewerkers blijft een belangrijk punt.”

Breed opgezet

Ook de aanloop naar de campagne tijdens de week van de zorg is flink gevuld. “Op maandag 9 maart lanceren we een campagne samen met het initiatief www.ikgaervoor.be (van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) gericht op nieuw talent voor knelpuntberoepen. We gaan op een positieve manier de sterktes van de sector tonen. Dinsdag 10 maart zijn er Beleefdagen bij VDAB op verschillende locaties in Vlaanderen om te voelen wat er leeft, innovatieve technologieën te ontdekken en in gesprek te gaan met mensen in het werkveld.”

“Woensdag 11 maart verzorgen de studenten in een zorgopleiding van verschillende hogescholen een reanimatiemarathon op een vijftigtal publieke locaties. Tegelijk gaan ze de EHBO-app van het Rode Kruis promoten. Donderdag 12 maart ligt de klemtoon op innovatie, omdat we van de hogescholen vaak horen dat veel jongeren niet weten dat zorgopleidingen ook technologisch innovatieve opleidingen zijn waarin je kennis maakt met heel wat nieuwe technologieën. In een innovatiebus zit je zelf aan de knoppen en zet je een VR-bril op. Op stands van healthcare start-ups hoor je meer over de mogelijkheden.”

“Vrijdag 13 maart zijn er inleefmomenten in 250 zorgorganisaties waar je een halve dag kan meedraaien op de werkvloer, gericht op scholieren maar ook op zij-instromers zoals pakweg 50-plussers. Als voorzitter van de Dag van de Zorg vzw ga ik die dag ook met de koningin op pad naar zo’n inleefmoment. Zaterdag 14 maart is er bloedinzameling met het Rode Kruis en op zondag 15 maart is de Dag van de Zorg met 210 organisaties. Een mooie mix van zorginstellingen die hun deuren wagenwijd openzetten om nieuwe medewerkers én vrijwilligers warm te maken voor een job.”

