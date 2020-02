14 Amerikanen besmet met coronavirus op cruiseship Diamond Princess

Zeker veertien mensen die door de Verenigde Staten in het Japanse Yokohama van het cruiseschip Diamond Princess zijn gehaald, blijken besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Op het vliegtuig van Japan naar de VS zitten ze gescheiden van andere passagiers, melden de Amerikaanse autoriteiten.

De VS haalden zondag meer dan driehonderd burgers van het cruiseschip. “Tijdens het evacuatieproces, nadat passagiers het schip hadden verlaten en naar het vliegveld vertrokken, kregen Amerikaanse functionarissen het bericht dat veertien passagiers, die twee tot drie dagen eerder waren getest, COVID-19 bleken te hebben”, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De toestellen met de evacués vertrokken zondag uit Japan en worden later verwacht in de VS. Daar moeten de Amerikanen weer in quarantaine. Passagiers die onderweg symptomen beginnen te vertonen en degenen die positief testen, worden op een “gepaste locatie” geïsoleerd en verzorgd.

Geen mens op mens besmettingen

Australië zal meer dan 200 burgers op het schip evacueren. Zij zullen volgens premier Scott Morrison met een chartervlucht naar Darwin reizen. Daar zullen ze twee weken in quarantaine moeten vertoeven.

Tot nu toe zijn vijftien Australiërs positief getest op het nieuwe virus. Er zijn nog geen gevallen van besmettingen van mens op mens gevonden.

In China zelf valt op 24 februari de beslissing om de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement al of niet te verdagen. Normaal komt het Volkscongres begin maart bijeen.