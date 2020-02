Vreemd neveneffect van het coronavirus: bende steelt honderden rollen wc-papier

Gewapende overvallers hebben in Hongkong een transport met wc-papier overvallen en daarbij honderden rollen buitgemaakt. Dat melden lokale media. Door de coronacrisis is in de Aziatische metropool een stormloop ontstaan op onder meer toilietpapier, waardoor in veel winkels de schappen leeg zijn.

Een bezorger van supermarktgoederen werd in de wijk Mong Kok bedreigd door drie mannen met messen. Ze gingen aan de haal met de pakken papier. Twee mannen zijn opgepakt. De winkelwaarde van het wc-papier bedraagt volgens de politie omgerekend ’slechts’ 110 euro.

Bij veel supermarkten ontstonden de afgelopen dagen lange rijen op het moment van de bevoorrading. Veel inwoners probeerden als eerste toiletartikelen uit de schappen te graaien.

Rijst, pasta en schoonmaakmiddelen

De overheid verzekert dat er voldoende aanvoer van wc-papier zal blijven, maar ondanks die belofte blijven de inwoners hamsteren. Ook op rijst, pasta en met name schoonmaakmiddelen is een enorme run ontstaan. Aan ontsmettingsmiddelen voor de handen en gezichtsmaskers is ook nauwelijks te komen.

Volgens de autoriteiten zorgen geruchten op sociale media voor onterecht hamstergedrag. De aanvoer van goederen zou gegarandeerd zijn. In Hongkong zijn zeker 75 inwoners besmet met het coronavirus.