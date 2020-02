Meer dan duizend ex-medewerkers Amerikaanse ministerie van Justitie eisen vertrek minister

Meer dan 1.100 voormalige juristen en aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben een petitie ondertekend die tot het opstappen van minister William Barr oproept. Dat meldt de krant The New York Times. De voormalige medewerkers van het ministerie vinden het onaanvaardbaar dat de bewindsman de eis in de zaak tegen Roger Stone bijstelde.

Stone is een ex-adviseur van president Donald Trump. Het Openbaar Ministerie had vorige maandag in verband met zijn rol in de Rusland-affaire zeven tot negen jaar celstraf geëist onder meer vanwege liegen tegen het Congres. Na hevige kritiek van Trump op Twitter besloot het ministerie om de eis van de aanklagers naar beneden bij te stellen. De vier aanklagers trokken zich daarom terug uit de zaak.

Principe van onafhankelijke justitie geschonden

De voormalige aanklagers en juristen vinden dit politieke inmenging van Barr en schending van het principe van een onafhankelijke Justitie. “Regeringen die de enorme macht van de strafvervolging gebruiken om hun vijanden te bestraffen en hun bondgenoten te belonen zijn geen rechtsstaat republieken maar autocratieën”, zo staat in een open brief.

Daarom moet Barr volgens hen opstappen. Ook roepen ze alle huidige medewerkers van Justitie op om misstanden binnen het ministerie te melden.

Anderzijds heeft Barr zelf donderdag op de Amerikaanse televisie het staatshoofd opgeroepen zich op Twitter niet meer uit te laten over lopende gerechtszaken.