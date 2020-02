64-jarige man uit Brasschaat al tien dagen vermist

Brasschaat - De 64-jarige Barrie Wright uit Brasschaat is sinds vrijdag 7 februari 2020 vermist. De federale politie verspreidde op vraag van het Antwerpse parket een opsporingsbericht.

Wright werd op 7 februari voor het laatst gezien in Brasschaat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De man is tussen 1m75 en 1m80 lang en sportief gebouwd.

Hij is kaal en heeft blauwgrijze ogen. Hij spreekt Engels. Meestal is deze persoon sportief gekleed en draagt hij een zwarte lederen schoudertas.

Hebt u Barrie Wright gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.