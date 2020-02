André Hazes (26) en zijn nieuwe vriendin Bridget Maasland (45) nu al uit elkaar

Het lijkt alweer over en uit te zijn tussen Bridget Maasland en André Hazes. Na drie maanden is er al een einde gekomen aan de relatie van de 45-jarige RTL-presentatrice en de 26-jarige volkszanger. De twee bevestigen dit maandagochtend tegenover RTL Boulevard.

Dat Bridget en André afgelopen vrijdag op sociale media welgeteld nul romantische berichtjes met hun volgers hebben gedeeld, komt volgens het entertainmentprogramma van SBS6 – dat met een ’goed ingevoerde bron’ zou hebben gesproken – doordat de zanger uitgerekend op Valentijnsdag bezig was om in Amsterdam zijn spullen uit het huis van Bridget weg te halen.

Gevraagd om commentaar laat André aan De Telegraaf weten zich te houden aan zijn afgekondigde ’mediastop’. Bridget – die de zanger vorige maand nog ’de liefde van haar leven’ noemde – heeft op verzoeken om commentaar van deze krant (nog) niet willen reageren. Maandagochtend bevestigen de twee de geruchten echter aan ’Bridgets’ zender RTL.

Gezinsgeluk

Een dag na haar 45e verjaardag, op 10 november, maakte André bekend te hebben gebroken met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje Dré. In haar verklaring, die kort daarop volgde, liet ze weten dat er een andere vrouw in het spel was. En hoewel Monique geen naam noemde, werd het al snel duidelijk dat het moest gaan om Bridget Maasland.

En zo lijkt, uitgerekend op de dag van de liefde, na drie maanden het doek te zijn gevallen voor de meest besproken liefdesrelatie van de afgelopen tijd. De grote vraag is hoe het nu verder zal gaan. Zal, indien de geruchten kloppen, André toch weer terugkeren bij zijn ex en hun zoontje? Eerder deze week liet Monique, die de vuile was nooit heeft buiten gehangen, aan De Telegraaf weten ’te willen vechten voor haar gezinsgeluk’...

