Spaanse pers is meteen weer wild van “beste speler” Eden Hazard na comeback: “De eerste tien minuten was ik wel moe”

Eden Hazard maakte zondag zijn wederoptreden bij Real Madrid na een afwezigheid van 81 dagen. Winnen kon De Koninklijke niet tegen Celta de Vigo (2-2), maar de Rode Duivel liet zich meteen opmerken. Tot jolijt van de Spaanse pers.

Hazard zat voor het eerst sinds 26 november in de basis bij Real en mocht meteen start van trainer Zinédine Zidane. Hij liet enkele flitsen zien, dwong na de pauze een penalty af (die gescoord werd door Sergio Ramos) en werd onder luid applaus van het Madrileense publiek vervangen.

“Ik voelde me goed”, zei Hazard na afloop. “De eerste tien minuten was ik moe, maar naarmate de wedstrijd vorderde voelde ik me beter. Ik ben blij met mijn prestatie, maar niet met het resultaat. Ik hoop dat we onszelf kunnen verbeteren de volgende wedstrijden. Als je 2-1 voor staat, dan moet je een wedstrijd kunnen uitspelen. Maar dat gebeurde niet.”

Door het puntenverlies van Real telt FC Barcelona nog maar één punt minder in de stand. “Er zijn nog veel matchen te spelen en we zullen vechten tot het einde”, aldus Hazard. “We hebben geen probleem met scoren. We werken goed samen en gaan nog veel wedstrijden winnen.”

Thibaut Courtois moest zich twee keer omdraaien in het Bernabeu, maar zag Hazard een goeie match spelen. “Hij is nog geen 100 procent, maar hij speelde al 70 minuten goed mee. Hij is een belangrijke speler voor ons. Hij zal klaar zijn voor de belangrijke week die eraan komt (met wedstrijden tegen Man City en Barcelona, red.). We hebben wel twee punten verloren, maar dat verandert niets aan wat we de voorbije maanden gepresteerd hebben. Barcelona? Enkel de pers zegt dat ze slecht zijn. Ze zullen klaar zijn voor de wedstrijd tegen ons.”

Foto: EPA-EFE

“Beste man bij Real”

In de Spaanse kranten werd de comeback van Hazard uiterst positief onthaald. Bij huiskrant Marca waren ze kort, maar krachtig. “Hazard veroverde een penalty door niet op te geven en hij speelde met enorm veel energie. Hij toonde waarom hij Real Madrids beste speler is.” Bij Mundo Deportivo klonk eenzelfde geluid. “Hazard startte en speelde een pak meer minuten dan voorzien. In zijn tijd op het veld was hij de beste speler van Real en creëerde hij constant gevaar.”

Ook bij AS waren ze euforisch over de Rode Duivel. “Hazard had sinds 26 november niet meer gespeeld, maar was met voorsprong de meest effectieve speler in de aanval van Real Madrid. Zidane gaf hem de kans om te acclimatiseren tijdens de wedstrijd in plaats van hem later te brengen. Daardoor geraakte de Belg in zijn ritme, bediende hij op regelmatige basis de opkomende Marcelo en creëerde hij enkele kansen door naar binnen te komen. Celta hield het defensief goed dicht, maar Hazard toonde dat hij eens helemaal fit heel gevaarlijk kan zijn. Die fitheid zou er op tijd moeten zijn voor Man City en Barcelona, wat Zidane ook nodig heeft. Het Bernabeu gaf hem dan ook een staande ovatie bij zijn wissel in de 74ste minuut.”