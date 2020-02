Snelwegen worden één grote werf: op deze 38 plaatsen wordt dit jaar gewerkt

Op liefst 38 plaatsen wordt dit jaar gewerkt op onze snelwegen. Dat is fors meer dan de jaren voordien. Dat zal flink wat verkeershinder veroorzaken, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Maar de investeringen zijn nodig.”

38 grote werven: er wordt dit jaar op meer plaatsen gewerkt op onze snelwegen dan de voorbije jaren (in 2019 en 2018 ging het telkens om 32 werven). Bereid u dus voor op hinder op de snelweg.

“De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen.”

De 38 snelwegwerven van 2020 zijn goed voor 81,6 kilometer vernieuwd wegdek en 20 kilometer aan geluidsschermen.

Het viaduct op de E17 in Gentbrugge Foto: DVH

Viaduct Gentbrugge

De werken die de meeste verkeershinder zullen veroorzaken zijn die aan het viaduct in Wilsele op de E314, de sanering van het viaduct op de E17 in Gentbrugge, de heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate en de plaatsing van geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout.

Ook de werken van Lantis aan de Oosterweelverbinding op de R1 (linkeroever), die momenteel al bezig zijn, zullen vanaf de zomer 2020 extra hinder veroorzaken. Er worden in het najaar twee fietsbruggen gebouwd.

Werken aan de weg brengen onvermijdelijke hinder ook met zich mee. “Iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd”, zegt Peeters. “Ook deze nieuwe snelwegwerven zullen de onvermijdelijke verkeershinder veroorzaken. Daarom dat we via overleg met verschillende partners en een strakke planning de periode van de hinder zo kort mogelijk proberen houden.”

Ongevallen

Minister Peeters roept extra op om de verkeerssignalisatie én bijbehorende snelheidsverlagingen absoluut te respecteren. Uit cijfers van VIAS blijkt dat sinds 2014 is het aantal ongevallen aan werven met 19 procent is gestegen.

De ongevallen worden vaak veroorzaakt door bestuurders die verstrooid zijn of te snel rijden langs de werven. Uit een Europese studie blijkt dat zeven op de tien Belgische bestuurders vergeet om te vertragen als ze langs een werf rijden. België is daarmee de slechtste leerling van de klas.

“We vergeten het vaak, maar op een werf zijn mensen aan de slag. Die hun leven riskeren om de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren,” zegt minister Peeters.