Partijen pleiten in juni twee dagen lang over Fortis-dossier

Voor de Brusselse raadkamer is maandag het dossier ingeleid rond de teloorgang van Fortis, meer dan 11 jaar na de feiten.

In dat dossier had de onderzoeksrechter zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank in verdenking gesteld omdat zij de beleggers onvoldoende geïnformeerd zouden hebben, maar het parket vraagt nu de buitenvervolgingstelling.

Een groot deel van de voormalige aandeelhouders legt zich daarbij neer maar een 150-tal mensen, die vertegenwoordigd worden door meester Mischael Modrikamen, vraagt wel de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Daarover wordt op 8 en 9 juni gepleit.