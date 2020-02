Europees cybersecurity-centrum Mastercard komt in Waterloo

Het Europees ‘Cyber Resilience Centre’ van Mastercard, een supermodern cyber- en beveiligingscentrum, komt in het Waals-Brabantse Waterloo. Dat heeft de betalingsdienstverlener maandag bekendgemaakt.

Mastercard heeft al zijn Europese hoofdzetel in Waterloo. Het nieuwe centrum wordt het eerste van Mastercard buiten Noord-Amerika. Dit voorjaar wordt al een voorlopig centrum geopend. Verwacht wordt dat het centrum in 2021 volledig operationeel zal zijn. Hoeveel Mastercard investeert in Waterloo en hoeveel mensen extra er aan de slag zullen gaan, is niet bekendgemaakt.

Doel van het centrum wordt om bedrijven beter te wapenen tegen internationale cybercriminaliteit en meer algemene beveiligingsbedreigingen.