Bij werken aan een werf in de stationsbuurt van Kortrijk is een gaslek ontstaan waardoor omliggende gebouwen worden geëvacueerd.

Een middendrukleiding is geraakt waardoor het treinverkeer moet worden stilgelegd. De brandweer is ter plaatse en is begonnen met de evacuatie van de omliggende gebouwen. Mensen worden ondergebracht in CVO Miras.