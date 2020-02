Druk verkeer naar skigebieden verwacht bij start krokusvakantie

Wie komend weekend op wintersport vertrekt, houdt het best rekening met lange files, vooral zaterdag 22 februari. Ook in veel scholen in delen van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en de Alpenregio in Frankrijk begint dan de krokusvakantie. Mobiliteitsclub VAB verwacht in eigen land vooral drukte op de E411 richting Ardennen en druk verkeer in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.

In België wordt het druk met kans op files op vrijdagnamiddag en -avond en op zaterdagvoormiddag. In Frankrijk verwacht Touring op vrijdag enkel druk verkeer met wat files in het noordoosten. Elders verloopt het verkeer vlot. Op zaterdag wordt het heel erg druk met filevorming ten oosten van Lyon op de A40 Mâcon-Chamonix en op de A43 Lyon-Chambéry. Vooral de laatste kilometers op de N85 Grenoble-Gap en de N90 Albertville-Bourg St. Maurice bij Moûtiers verwacht VAB files.

In Duitsland wordt het druk met kans op files op vrijdag en zaterdag met files in Zuid-Duitsland richting Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Zwitserland en Oostenrijk wordt druk verkeer voor het vertrek verwacht. De grootste verkeersdrukte wordt tussen 10 en 18 uur verwacht.

Zware terugtocht

Het zwaartepunt van de terugtocht valt op zaterdag 29 februari: een ‘oranje dag’ in Oost-Frankrijk en vooral in de Alpenregio. Elders in Frankrijk verwacht men geen problemen voor de terugkeer. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt druk verkeer verwacht, met kans op files, op vrijdag en zaterdag richting noorden vooral tussen 10 en 18 uur.

VAB wijst er ook op dat in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk winterbanden verplicht zijn bij winterse weersomstandigheden. “Zorg er dus voor dat je auto hier zeker mee uitgerust is als je in deze landen rijdt. Op sommige bergpassen in de Alpen en de Pyreneeën kunnen sneeuwkettingen ook verplicht worden. Kijk ook na of je een milieusticker of -vignet nodig hebt.”