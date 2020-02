Na Ciara was er afgelopen weekend storm Dennis, en die heeft heel wat schade aangericht. Mogelijk komt daar komend weekend Ellen en Francis bij, zegt weerman Frank Deboosere. “We geraken niet uit dat winderige weersysteem”, zegt ook David Dehenauw.

Is het nu nóg niet gedaan met die ellendige wind? Voorlopig niet. Storm Dennis is nog maar net gepasseerd, maar rustig weer is nog niet te zien op de weerkaarten. Komend weekend maken zelfs twee stormen ...