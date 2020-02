Wereldgoal zorgt voor stuntzege in Derde Amateurliga: “Een heel mooi extraatje”

Lier - Met een prachtig doelpunt van Hans Hannes van op zo’n veertig meter maakte Witgoor zaterdag in blessuretijd een einde aan de ongeslagen reeks van leider Lyra-Lierse. En het pakte vooral zelf drie gouden punten in de strijd om het behoud in de Derde Amateurliga.

Feest zaterdagavond in het kamp van Witgoor, dat met drie volle autobussen naar Doelvelden was afgezakt voor hun match van het jaar. Een helft lang leek een stunt ver weg. Witgoor was door een prik van Jason Adesanya immers met een kleine achterstand de rust ingetrokken. Maar na de pauze volgde de totale ommekeer en een apotheose die Hans Hannes zich nog lang zal herinneren. Eerst tekende hij in het slotkwartier voor de logische gelijkmaker na een collectieve aanval, maar vooral het pareltje dat hij in blessuretijd uit de sloffen toverde, bracht de bezoekers in extase.

“Ja, het was inderdaad een fel bevochten match”, blikt de middenvelder terug. “We waren uiteraard enorm gemotiveerd. Het decor was ook prachtig. Veel volk en enthousiasme op en naast het veld. Lyra-Lierse had bovendien een reeks van twintig matchen zonder verlies opgebouwd en dan wil je daar graag een stokje voor steken. Dat is ons uiteindelijk ook gelukt.”

Halfweg keek Witgoor nochtans tegen een achterstand aan, maar na de pauze trokken de bezoekers het laken naar zich toe. Met in blessuretijd dan toch nog die onvervalste beauty van Hannes. “Ik zag de doelman ver voor zijn goal staan. In een reflex trap je dan naar doel. Vanaf het moment dat ik de bal raakte, voelde ik dat hij ook binnen zou gaan. We hadden ons neergelegd bij een gelijkspel, maar dit is uiteraard zoveel mooier. Je rekent bij de leider niet op de volle pot en dus is dit een heel mooi extraatje. En een mooi cadeau voor onze supporters. Knap hoeveel volk het kleine Witgoor op de been wist te brengen. Het geeft aan hoe deze club leeft en haar plaats heeft in deze reeks. Dit is alleszins een extra stimulans om ons verder op veilig te spelen.”