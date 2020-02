Vrouwenraad wil strengere straffen voor moord op vrouwen: gaat dat helpen? En zijn moorden op mannen dan minder erg?

Maak van femicide -of: moord op vrouwen- een apart misdrijf in de strafwet. Net zoals dat nu al het geval is voor ouder- of kindermoord. Dan zal er eindelijk meer aandacht aan besteed worden en zullen klachten van vrouwen over belaging en geweld door hun (ex-)partner ernstiger worden genomen. Daar pleit de Vrouwenraad voor. Hoe ernstig is de situatie en gaat het voorstel helpen?