Met vier voor Play-off 1, met drie tegen de degradatie: analist Eric Van Meir laat zijn licht schijnen op het superspannend slot van de Jupiler Pro League

Met nog vier speeldagen te gaan blijft het enorm spannend in de Jupiler Pro League. Racing Genk, KV Mechelen, Zulte Waregem en Sporting Anderlecht zijn nog in de running voor Play-off 1. Waasland-Beveren, KV Oostende en Cercle Brugge zullen uitmaken wie zakt naar 1B. Analist en ex-Rode Duivel Eric Van Meir schat hun kansen in, maar houdt een slag om de arm: “Een prognose maken is heel moeilijk, na elk weekend liggen de kaarten anders.”

STRIJDEN OM PLAY-OFF 1

Racing Genk (38 punten)

Programma:

KV Kortrijk - Racing Genk

Racing Genk- Club Brugge

KV Oostende - Racing Genk

Racing Genk - KV Mechelen

PLUS

“Racing Genk staat er, ondanks de nederlaag tegen Standard, het beste voor. Ze hebben nog steeds een punt voorsprong op KV Mechelen, dat op de laatste speeldag nog op bezoek komt in de Luminus Arena. Dat rechtstreekse duel kan allesbeslissend worden. Toch blijft Genk voor mij de grootste kanshebber voor de zesde plaats.”

MIN

“Hun grootste probleem is dat ze enorm wisselvallig zijn. In de inhaalmatch tegen Antwerp was het heel goed, maar afgelopen weekend zag je daar tegen Standard bitter weinig van terug. Het blijft voor de Limburgers erg moeilijk om een lijn te krijgen in hun prestaties. Die wisselvalligheid zou hen parten kunnen spelen.”

KV Mechelen (37 punten)

Programma:

KV Mechelen - Waasland-Beveren

STVV - KV Mechelen

KV Mechelen - Eupen

Genk - KV Mechelen

PLUS

“Mechelen schonk zichzelf een levenslijn door te winnen tegen Anderlecht. Die zege wakkerde het enthousiasme, dat na de winterstop toch wat tanende was, terug aan. Ook hun kalender oogt relatief eenvoudig. Met de uitwedstrijd tegen Genk op de laatste speeldag, hebben ze hun lot nog in eigen handen.”

MIN

“Ik zie veel positieve zaken bij Mechelen, maar ik denk dat ze uiteindelijk de duimen zullen moeten leggen voor Racing Genk. Ik schat de kwaliteit van de Genkse kern iets hoger in. Op de laatste speeldag winnen in en tegen Genk, lijkt me lastig.”

SV Zulte Waregem (34 punten)

Programma:

Oostende - SV Zulte Waregem

SV Zulte Waregem - KV Kortrijk

Anderlecht - SV Zulte Waregem

SV Zulte Waregem - Standard

PLUS

“Na twee lastige seizoenen doet Zulte Waregem deze jaargang goed mee in de subtop. Sowieso is het knap wat ze dit seizoen presteerden. Al zie ik ze zich niet meteen kwalificeren voor Play-off 1, misschien kan Essevee er nog een laatste spurt uitpersen. Zolang het mogelijk is, zullen ze niet opgeven.”

MIN

“Ze laten het de laatste weken afweten. Het lijkt of de ploeg na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge een mentale tik heeft gekregen. Het vertrouwen van de mannen van Dury kreeg duidelijk een knauw. Ook het programma voor de komende weken is aan de zware kant. Met de derby tegen Kortrijk en wedstrijden tegen Anderlecht en Standard, wordt kwalificeren voor Play-off 1 geen sinecure.”

RSC Anderlecht (34 punten)

Programma:

RSC Anderlecht - Eupen

Waasland-Beveren - RSC Anderlecht

RSC Anderlecht - Zulte Waregem

STVV - RSC Anderlecht

PLUS

“Intrinsiek blijft Anderlecht gewoon een goede ploeg. Tot de rode kaart van Doku moest het tegen Mechelen niet onderdoen. De kwaliteit is zeker aanwezig. De vraag is nu vooral of die er in deze cruciale wedstrijden ook zal uitkomen. In vergelijking met de andere teams heeft Anderlecht het makkelijkste programma. Een twaalf op twaalf is dus zeker mogelijk.”

MIN

“Hoewel een twaalf op twaalf mogelijk is, is een vijf op twaalf dat zeker ook. Al het hele seizoen heeft Anderlecht het lastig om tegen de zogenaamde ‘kleintjes’ het spel te dicteren en het verschil te maken. Het is op dit moment enorm moeilijk om te voorspellen hoe Anderlecht de komende weken voor de dag zal komen.”

STRIJDEN TEGEN DEGRADATIE

KV Oostende (21 punten)

Programma:

KV Oostende - Zulte Waregem

Antwerp - KV Oostende

KV Oostende - Racing Genk

Cercle Brugge - KV Oostende

PLUS

“De overname van Oostende door het Amerikaanse Pacific Media Group is eindelijk rond. Nu de rust en sereniteit in de bestuurskamer teruggekeerd is, kan dat misschien afstralen op de spelersgroep. Hoewel ze een vrij moeilijk programma hebben, denk ik dat ze aan één zege genoeg zullen hebben om zich te redden.”

MIN

“Het programma oogt loodzwaar. Oostende krijgt met Zulte Waregem en Racing Genk nog twee teams over de vloer die volop meestrijden voor Play-off 1. Daartussen moet het ook nog naar de Bosuil. Als afsluiter moet het op de laatste naar Brugge voor een mogelijk allesbeslissend duel tegen Cercle.”

Waasland-Beveren (20 punten)

Programma:

Waasland-Beveren - KV Mechelen

Anderlecht - Waasland-Beveren

Waasland-Beveren - Moeskroen

Gent - Waasland-Beveren

PLUS

“Waasland-Beveren kan zich, ondanks de nederlaag, optrekken aan een degelijke prestatie tegen Club Brugge. Het speelde lang geen slechte wedstrijd en verdiende misschien wel een punt. Handig voor Waasland-Beveren is ook dat KV Oostende en Cercle Brugge nog tegen elkaar spelen en elkaar dus sowieso punten afnemen.”

MIN

“De late nederlaag in Brugge kan zich in de kopjes van de spelers zetten. Mentaal had een gelijkspel een wereld van verschil gemaakt. De ontgoocheling was na de match erg groot bij de spelers. Het is maar de vraag hoe ze daarmee omgaan. Met nog wedstrijden tegen Anderlecht en Gent is ook hun programma erg lastig.”

Cercle Brugge (17 punten)

Programma:

Moeskroen - Cercle Brugge

Cercle Brugge - Gent

Club Brugge - Cercle Brugge

Cercle Brugge - KV Oostende

PLUS

“Het is straf wat Bernd Storck bij Cercle doet. Enkele weken geleden gaf niemand Cercle nog een kans, maar hij is positief gebleven. Met resultaat. Door die zes op zes lijken ze het momentum te hebben. Ook hun wintertransfers lijken voorlopig een schot in de roos. Ondanks hun achterstand van drie punten, geloof ik dat Cercle zich zal redden.”

MIN

“Ze staan natuurlijk nog steeds op de laatste plaats. Winnen Oostende en Waasland-Beveren een van hun matchen, dan wordt de situatie terug erg benard. Cercle speelt zelf ook nog tegen Gent en Club Brugge, toch de twee sterkste teams uit onze competitie. Tegen die ploegen punten pakken wordt voor de vereniging allesbehalve evident. Op de laatste speeldag ontvangt het dan Oostende voor wat mogelijk een wedstrijd op leven en dood wordt.”