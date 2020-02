Scoutsfuif loopt uit de hand: politie moet tussenkomen met pepperspray

Ravels / Weelde - Een fuif van Scouting Ravels in zaal Sint-Jan in Weelde liep zaterdagnacht uit de hand. De politie moest pepperspray gebruiken om de gemoederen te bedaren. Dit is niet het eerste incident aan de zaal. Er komt overleg tussen de politie en het gemeentebestuur.

De security belde zaterdagnacht rond 2.30u naar de politie omdat de situatie uit de hand aan het lopen was. “Er waren schermutselingen op de parking en in het inkomgedeelte”, zegt korpschef Katrien Goffings van de politiezone Kempen Noord-Oost.

“Onze ploeg heeft een persoon tijdelijk bestuurlijk aangehouden en is daarna weer vertrokken. Tien minuten later belde de security opnieuw omdat er volop tumult was aan de ingang van de zaal”, weet de korpschef nog. “Toen de agenten ter plaatse kwamen, hebben tien tot vijftien personen zich vrij heftig tegen hen gekeerd. Er is pepperspray gebruikt, daarna was alles gekalmeerd.”

Het is niet de eerste keer dat er onregelmatigheden zijn in zaal Sint-Jan. Maandagnamiddag vindt een overleg plaats met de politie, het gemeentebestuur van Ravels en de security.