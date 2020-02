Ongeval met bejaarde die onder betonmixer terechtkwam was dodehoekongeval

Het ongeval van zaterdagvoormiddag waarbij een 74-jarige rusthuisbewoner met zijn rollator onder een betonmixer terechtkwam in Merkem bij Houthulst was een dodehoekongeval. Dat blijkt uit de bevindingen van de verkeersdeskundige die het parket van Ieper aanstelde.

“Op het moment van het ongeval stond een betonpomp op het voetpad en de betonmixer op de rijbaan die daardoor versperd was”, zegt woordvoerder Johan Lescrauwaet. “De man met zijn rollator moest daardoor langs de betonmixer passeren op de rijbaan zelf. Op het moment dat hij voor de truck passeerde vertrok hij terug. De trucker merkte hem niet op en reed hem met de linker voorhoek aan. Hij kon hem niet zien en het gaat dus om een dodehoekongeval. Wellicht was het slachtoffer ook verschalkt in zijn verwachtingen door het lawaai dat de betonmixer maakte. De deskundige stelde ook vast dat er geen of een gebrekkige signalisatie was voor de voetgangers.”

Op basis daarvan kan de trucker vervolgd worden door het parket, al is daar nog geen duidelijkheid over. De betonmixer stond ook tegenrichting geparkeerd op de rijbaan aan de werf. De trucker kan ook vervolgd worden voor het dodehoekongeval zelf als het parket zou besluiten dat hij het slachtoffer hoe dan ook moest gezien hebben of er een gebrek aan voorzorg was. De 74-jarige man verblijft nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.