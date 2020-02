Elektriciteit uit afvalwater te koop

Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin gaat in zee met Bolt, een energieleverancier die groene stroom aanbiedt van lokale producenten. Elektriciteit opgewekt uit slib van afvalwater zal via Bolt worden verkocht.

Aquafin staat in voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. Na zuivering blijft slib over. Een deel van dat slib wordt door gistingstanks geleid, waardoor biogas ontstaat. Een gasmotor zet het methaan in het biogas om in groene elektriciteit.

Aquafin werkt al samen met Bolt voor de verkoop van de elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op zijn sites, goed voor het verbruik van 30 gezinnen. Met de verkoop van elektriciteit uit slibvergisting stijgt dat naar meer dan 390 gezinnen.