Nederland oefent in voorbereiding op EK 2020 tegen Griekenland en Wales

In aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal van de komende zomer oefent het Nederlands elftal tegen Griekenland en Wales. De KNVB liet weten dat het duel met de Grieken op donderdag 28 mei in het stadion van FC Twente in Enschede wordt gespeeld. Nederland - Wales wordt zaterdag 6 juni gespeeld in Stadion Feijenoord in Rotterdam, als afsluiting van de voorbereiding.

Eerder werden de Verenigde Staten (donderdag 26 maart in Eindhoven) en Spanje (zondag 29 maart in Amsterdam) al vastgelegd als sparringpartner.

Nederland is op het EK ingedeeld in groep C en speelt in Amsterdam tegen Oekraïne (14 juni), Oostenrijk (18 juni) en een nog te bepalen land (22 juni).