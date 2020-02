25 bewoners geëvacueerd na gaslek in stationsbuurt in Kortrijk

In Kortrijk was er maandagmorgen om 10 uur even opschudding door een gevaarlijk gaslek tijdens werken in de stationsbuurt. De brandweer stelde een veiligheidszone van honderd meter in en evacueerde 25 bewoners en handelaars. Rond 11.30 uur kon iedereen terug naar zijn woning.

Het gaslek deed zich om 10 uur voor toen tijdens graafwerken in de Zandstraat een gasleiding op middendruk werd geraakt. Omwonenden hoorden het gas ontsnappen en werden meteen gevraagd op afstand te blijven. Kort daarna kwam de brandweer ter plaatse. Die stelde onmiddellijk een veiligheidszone van 100 meter in.

25 bewoners en handelaars uit de omgeving van de vroegere kluifrotonde moesten hun gebouwen verlaten en werden gevraagd naar het Centrum voor Volwassenonderwijs op het Nelson Mandelaplein te gaan. “Aangezien de spoorweg vlakbij ligt, hebben we ook Infrabel op de hoogte gebracht, maar het treinverkeer hoefde niet te worden stilgelegd”, zeggen brandweerofficieren Olivier Dorme en Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “Ook de noodplanningsambtenaar van stad Kortrijk werd ingelicht.”

Na drie kwartier kon Fluvius de gastoevoer afsluiten, waardoor het grootste gevaar was geweken. De brandweer liet nog twee extra meetploegen komen om controles te doen in de gebouwen in de veiligheidszone. Die waren allemaal negatief, zodat de bewoners en handelaars met mondjesmaat terug mochten keren. Na een goed anderhalf uur was de interventie afgelopen. In de stationsbuurt in Kortrijk zijn momenteel grote, jarenlange werken aan de gang. Bij de plaats waar het lek zich voordeed, worden tunnels gebouwd.