Casino’s in Macao na twee weken gedwongen sluiting door coronavirus opnieuw open

Na twee weken gedwongen sluiting in verband met de verspreiding van het nieuwe coronavirus mogen de casino’s in Macao, het Las Vegas van Azië, weer opengaan vanaf volgende donderdag. Dat heeft het bestuur van de regio met speciaal statuut van de Chinese Volksrepubliek maandag bekendgemaakt.

Door de sluiting had de stad zijn belangrijkste bron van inkomsten verloren. De omzet van de voormalige Portugese enclave is groter dan die van Las Vegas in de VS. De meeste klanten komen overigens uit China.

Portugal gaf Macao in 1999 terug aan de Volksrepubliek. Sindsdien heeft Macao hetzelfde statuut als Hongkong met als stelregel “een land, twee systemen”. Dat wil zeggen, een autonoom bestuur onder Chinese soevereiniteit.