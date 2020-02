Uitzendkantoor wil studenten aan zich binden met stunt: wie nu al tekent, krijgt onmiddellijk bedrijfswagen

Uitzendkantoor Jobfixers probeert jonge talenten te rekruteren door ze nu al een contract te laten tekenen. Studenten krijgen onmiddellijk een bedrijfswagen, zodat ze met de wagen naar de les kunnen.

Ooit liet Jobfixers, het uitzendkantoor van Lieven Bonamie en wijlen Philippe Cracco, softporno draaien tijdens een jobbeurs. Een andere keer vroegen ze medewerksters om schoenen met rode zolen te dragen “om het verschil te maken met de concurrentie”. Nu komen ze met een nieuwe straffe stunt om nieuwe krachten aan zich te binden.

Jonge commerciële talenten die dit jaar afstuderen en nu al een contract ondertekenen, krijgen als ‘tekenbonus’ een bedrijfswagen.

Elke laatstejaars kan zich melden en maakt kans op een opvallende Citroën C3. Jobfixers dekt alle kosten, klinkt het.

Op woensdag 19 en 26 februari organiseren het bedrijf in Traxxion in Deinze een speciale job-date. “Na een aangename kennismaking krijgen kandidaten een leuke opdracht. Wie geslaagd en geselecteerd wordt, kan een contract tekenen en kan de laatste vier maanden van zijn studententijd in een flitsende Citroën C3 rijden”, klinkt het.