Drie jaar cel en vijf jaar rijverbod gevorderd voor dodelijk ongeval op A12

Het openbaar ministerie heeft in beroep drie jaar cel, vijf jaar rijverbod en een boete gevorderd voor Giovanni F. (26) uit Willebroek. Hij zou vier jaar geleden een zwaar ongeval hebben veroorzaakt op de A12 in Boom waarbij zijn neef Maxim Feryn (23) en zijn vriend Tuncay Teker (22) om het leven kwamen. De twintiger erkent dat hij te snel had gereden - er is sprake van meer dan 200 kilometer per uur - maar hij betwist dat hij de wagen van de slachtoffers had aangetikt.

Het ongeval gebeurde op 15 oktober 2016 rond 2 uur ‘s nachts. Tuncay Teker verloor toen na het verlaten van de Rupeltunnel in Boom de controle over het stuur van een BMW i8. De sportwagen knalde aan hoge snelheid tegen een verlichtingspaal, brak in drie stukken en vloog in brand. Passagier Maxim Feryn was op slag dood. Tuncay Teker overleed kort na de crash in het ziekenhuis.

Volgens de procureur werd de BMW i8 aangetikt door een BMW M1 Coupé, die vervolgens zelf over de kop ging. Bestuurder Giovanni F. verklaarde na het ongeval - waarbij hij en zijn passagier lichte tot zware verwondingen hadden opgelopen - dat ze met zijn vieren de BMW i8 aan het uittesten waren. Hij wist niet hoe het ongeval gebeurd was, maar hij erkende wel dat ze te snel hadden gereden.

240 km per uur

Op basis van de camerabeelden van voor en in de Rupeltunnel berekende de wegpolitie dat ze tussen 215 en 240 kilometer per uur hadden gereden. Een deskundige van de verdediging houdt het op 150 kilometer per uur, wat ook nog altijd te snel is.

“Op de camerabeelden is te zien hoe beide wagens bij het verlaten van de tunnel naast elkaar reden. Toen er wat verderop een flauwe bocht naar links aankwam, voerde de beklaagde een koerscorrectie uit en tikte hij de BMW i8 aan”, stelde de procureur.

De verdediging betwist dat die ‘tik’ op de beelden te zien is. “Het is helemaal niet duidelijk wie het ‘aantikken’ heeft gedaan. Ik zie enkel een grote vuurbal. Dat laat ruimte over voor twijfel en twijfel moet in het voordeel van de beklaagde spelen”, stelde advocaat Omar Souidi.