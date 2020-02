Fabriek van Tesla nabij Berlijn dreigt vertraging op te lopen door protest tegen boskap

De eerste fabriek voor elektrische wagens van het Amerikaanse Tesla in Europa, die in de buurt van Berlijn gebouwd zal worden, dreigt maanden vertraging op te lopen. Een rechtbank heeft de werken voor het kappen van een bos laten stilleggen, na protest door milieuactivisten.

In beroep liet de rechtbank alvast een tijdelijk verbod opleggen tegen verdere boskap, nadat een rechtbank in eerste aanleg eerder een verzoek door milieubeweging Grüne Liga Brandenburg afgewezen had. De rechtbank zal in de komende dagen een finale beslissing nemen.

Tesla en de regering van Brandenburg hebben tot dinsdagmiddag de tijd om de rechtbank te antwoorden en zullen die deadline naleven, zo zei Jörg Steinbach, minister van Economie van Brandenburg.

6 tot 9 maanden vertraging

Als de bomen tegen midden maart, voor de start van de paartijd, niet gekapt zijn, zou de bouw van de fabriek met zes tot negen maanden vertraagd kunnen worden, meldt de lokale overheid. Ze benadrukt dat het bos in kwestie een “inferieur” naaldboombos is, dat in de eerste plaats aangeplant was om gerooid te worden.

De rechtszaak brengt de ambitieuze planning van Tesla in gevaar om de fabriek operationeel te hebben tegen midden 2021. Op de site zouden een half miljoen wagens per jaar gebouwd kunnen worden. Ze zou werk bieden aan zowat 12.000 mensen.