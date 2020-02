Man verdiende 12.776 euro aan gestolen koper van Infrabel

Een 58-jarige man uit Ardooie heeft in de Brugse strafrechtbank 100 uur werkstraf gekregen omdat hij ruim 3,5 ton koper ontvreemdde bij zijn voormalige werkgever Infrabel. “Het zag dit als een kleine aanvulling op zijn loon”, stelde zijn advocaat.

Op 17 april vorig jaar werd F.D. op heterdaad betrapt toen hij in Brugge een plastieken zak met zes kilogram koperdraad onder de zetel van zijn wagen verstopte. Spoorwegbeheerder Inrabel, zijn toenmalige werkgever, vermoedde op dat moment al langer dat de man oude metalen stal op de werkvloer.

“Tijdens een huiszoeking trof de politie bij de beklaagde heel wat gelijkaardige plastieken zakken met het NMBS-logo aan”, verduidelijkte de procureur tijdens het proces. “De zakken vertoonden scheurtjes wat er op wijst dat ze vermoedelijk gebruikt werden bij eerdere diefstallen.” De man ging tot bekentenissen over en verklaarde dat hij al een paar jaar metalen - vooral koper - ontvreemdde uit frustratie over het verlies van een maandelijkse premie van 70 euro. Die verkocht hij bij een schroothandelaar in Meulbeke. In totaal ging hij met ruim 3,5 ton aan de haal.

“feiten gepleegd uit noodzaak”

Onderzoek wees uit dat F.D. al sinds 2016 oude metalen verkocht bij de bewuste schroothandelaar, goed voor een totaalbedrag van 12.776 euro. De procureur vroeg twaalf maanden cel, maar de verdediging drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt had schulden en pleegde de feiten uit financiële noodzaak. Hij zag dit als een kleine aanvulling op zijn loon. Maar nu zijn pensioenrechten smelten als sneeuw voor de zon breekt hem dat zuur op natuurlijk.”

Volgens de verdediging was een deel van de aangeleverde metalen afkomstig van een verbouwing die F.D. uitvoerde aan zijn woning. Volgens de rechter kan slechts een beperkt deel hieraan worden toegeschreven. Ze oordeelde dat F.D. schuldig is aan metaaldiefstallen sinds begin 2017. De man nam na de betrapping ontslag bij Infrabel. De spoorwegbeheerder vroeg een schadevergoeding van ruim 12.000 euro, maar de rechter stelde het burgerlijk deel van de zaak uit naar een latere datum.