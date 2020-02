Sporting Lokeren ontkent “met klem” dat een faillissement nakende is: coronavirus zorgt voor vertraging in zoektocht naar geld

De storm op Lokeren is sportief en extra-sportief nog niet gaan liggen. De overeenkomst met het Chinese Ke Hua Sports loopt al een tijdje vertraging op door het Coronavirus. Intussen doken er ook geruchten op over een faillissement, maar dat ontkent de club met klem.

Voorzitter Louis de Vries wilde persoonlijk naar China afreizen, maar kreeg net als alle andere Belgen geen toelating. De club zoekt momenteel naar bijkomende oplossingen om de financiële situatie uit te klaren. Vorige week zat het bestuur samen met de groep rond Willy Carpentier, de voormalig ondervoorzitter die vorige zomer ook een poging ondernam om de club in handen te nemen. Met het oog op de licentie worden beide pistes opengehouden.

“Sporting Lokeren wil met klem de geruchten ontkennen als zou gemeld zijn aan spelers en personeel dat vrijdag het faillisement zou aangevraagd worden”, klinkt het in een persbericht als reactie op de geruchten daaromtrent. “De realiteit is dat donderdag opnieuw een Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen, en gekeken wordt welke pistes nu verder bewandeld worden. Dat de situatie door de problemen in China bemoeilijkt wordt mag duidelijk zijn, maar de club heeft een contract met het Chinese Shangai Kehua en hoopt dat zo spoedig mogelijk te verzilveren. De club zal volgende vrijdag opnieuw communiceren.”

“Ik weet niet waar al die geruchten, dat we het faillissement zelf gaan aanvragen, vandaan komen”, aldus voorzitter Louis de Vries. “Ik heb deze ochtend wel de mensen in de club, de spelers en het personeel, toegesproken en gemeld dat er donderdag een Raad van Bestuur is. We zullen daarop enkele beslissingen nemen. Iemand heeft dit verkeerd geïnterpreteerd en de moeite gevonden om het zo naar buiten te brengen. Ik krijg nu heel de tijd telefoons met de vraag of we vrijdag de boeken gaan neerleggen. Dat is dus niet het geval.”

Foto: BELGA

Spelers en trainers willen “verder vechten”

Sporting Lokeren beleeft zowel op sportief als financieel vlak woelige tijden maar de spelers en staf van de rode lantaarn in de Proximus League willen “verder vechten” voor de club. Dat laten ze maandag weten in een communiqué na afloop van een onderhoud met voorzitter Louis de Vries.

“Er werd ons vanmorgen meegedeeld dat de club in een precaire financiële situatie zit en dat de mogelijkheid bestaat dat achterstallige en toekomstige lonen bij zowel spelers als trainers niet meer uitbetaald gaan worden. Naar aanleiding van dit nieuws hebben spelers en staff beslist om ondanks deze moeilijke omstandigheden in het belang van supporters, jeugdwerking en medewerkers verder te vechten voor deze club.”

De bijeenkomst tussen het bestuur en een delegatie supporters van maandagavond werd opnieuw uitgesteld omdat het bestuur momenteel onvoldoende duidelijkheid kan geven over de huidige situatie. De fans hoopten een antwoord te krijgen op enkele zeer duidelijke en gericht vragen. En dan vooral: hoe gaat het bestuur het vertrouwen van de supporters terugwinnen. Al zijn er voorlopig veel vragen en weinig antwoorden.

Lokeren verloor zondag met 0-2 van Virton en is daardoor veroordeeld tot de play-downs in 1B. Ook financieel zitten de Waaslanders in slechte papieren en is voorzitter Louis De Vries op zoek naar vers kapitaal om de club leefbaar te houden.