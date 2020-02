Uitbreiding LEZ zorgt voor discussie binnen Gentse meerderheid

In Gent zorgt de uitbreiding van de Lage Emissiezone (LEZ) voor discussie binnen de Gentse meerderheid. Sp.a wil eerst een grondige evaluatie over de gevolgen en sociale effecten van de maatregel, in navolging van een discussie in het Vlaams parlement. Maar de uitbreiding staat in het bestuursakkoord en voor de andere meerderheidspartijen (Groen, Open Vld en Cd&V) kan ze niet ter discussie worden gesteld.

In Gent worden de meest vervuilende voertuigen sinds 2020 uit het stadscentrum geweerd. Het bestuursakkoord voorziet in een uitbreiding van de LEZ naar alle woongebieden binnen de R4 en zelfs naar het havengebied. Maar over een tijdskader wordt in het bestuursakkoord niet gesproken en er is nog voorbereidend werk nodig om enkele modaliteiten uit te klaren.

Nood aan grondige evaluatie

Sp.a wil dat de lage-emissiezones niet worden uitgebreid of verstrengd zonder grondige evaluatie. Een vraag die ook de Gentse afdeling maandag zal verdedigen in de Gentse gemeenteraad. Wel wordt niet verwacht dat sp.a in Gent dissident zal stemmen over de schrapping van de LEZ-uitbreiding. De partij wil in eerste instantie een beter kader om eigenaars van vervuilende voertuigen toegang te bieden tot alternatieven.

Zowel oppositiepartijen N-VA als Vlaams Belang dienen maandag in Gent wel een raadsbesluit in om die uitbreiding tegen te houden. PVDA vraagt op haar beurt om bijkomende sociale maatregelen om arme gezinnen te ondersteunen indien zij een milieuvriendelijke auto aankopen.