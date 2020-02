Albert II laat ontspannen indruk tijdens eerste publieke optreden na bekentenis

Brussel - Koning Albert II heeft maandagmiddag de jaarlijkse eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie bijgewoond in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken. Het was zijn eerste publieke optreden sinds hij toegaf dat hij de biologische vader van Delphine Boël is, zo'n drie weken geleden.

Koning Albert II gaf een goede indruk, kon op eigen kracht de trappen van de kerk af en nam de tijd om te babbelen met de aanwezige landgenoten, die buiten aan de kerk stonden te wachten. Zij trotseerden weer en wind om hun steun uit te drukken aan het Koningshuis. “De leden van de Koninklijke familie zijn mensen zoals wij. Het feit dat Koning Albert II nu toegeeft dat hij de biologische vader is van Delphine Boël verandert niets aan mijn appreciatie voor Albert II en het koningshuis in het algemeen”, klonk het unaniem.

Koning Albert II voor het eerst in het openbaar sinds zaak-Delphine Boël. Video: Amaury Michaux - Het Nieuwsblad

De meeste aanwezigen vinden het ook moeilijk te begrijpen dat Delphine Boël 30 jaar na datum een proces aanspant. “Waarom heeft ze dat niet op haar 18de gedaan en waarom moet dat breed uitgesmeerd worden in de media? Voor koningin Paola waren dat geen vrolijke tijden, maar ze is sterk gebleven en heeft haar man altijd gesteund. Delphine Boël zal bij mij alleszins niet welkom zijn op de koffie.”

Volgens Kathleen Kerckvoorde is Albert II slachtoffer geworden van een politiek spel. “Sommige politieke partijen willen België en het koningshuis liever kwijt en deze misstap van koning Albert II paste perfect in hun strategie. Hij heeft in deze zaak nooit zelf kunnen beslissen wat en wanneer hij iets zei. Veel landgenoten zijn overigens niet vrij van zonden. We zijn hier dus om hem te steunen en hopen dat deze zaak nu gewoon afgesloten wordt.”