Website van Britse koninklijke familie stuurt bezoekers door naar live seksshows in plaats van goed doel

Bezoekers van de officiële website van de Britse koninklijke familie kwamen voor een onverwachte verrassing te staan: wie op de link klikte voor een goed doel van prins Harry, kwam uit op een Chinese pornopagina.

Wie op de link klikt zou normaal gezien doorverwezen moeten worden naar het Welshe goede doel Dolen, dat werd opgericht in 1985 om “duurzame, positieve verandering te creëren in het Zuid-Afrikaanse koninkrijk Lesotho en in de gemeenschappen van Wales”. De link naar de website volgt echter per ongeluk een Chinese pornosite met live seksshows.

Prins Harry werd in 2007 benoemd tot koninklijke beschermheer van de organisatie, na het ontmoeten van leden in Lesotho in 2004. De liefdadigheidsinstelling heeft zijn “persoonlijke inzet” geprezen, terwijl Harry destijds zei: “Ik ben zo trots om geassocieerd te worden met Dolen Cymru.”

“Het werk dat het doet bij het helpen en aanmoedigen van organisaties en individuen in Wales om contact te leggen en vriendschappen te onderhouden met hun tegenhangers in Lesotho is van onschatbare waarde”, klinkt het bij organisatie.