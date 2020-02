Gewezen Anderlecht-trainer John van den Brom gaat door het lint: “Als ik meerdere keren voor dikke lul word uitgescholden...”

Het was niet het weekend van John van den Brom. De trainer die tussen 2012 en 2014 aan het roer stond van Anderlecht leek met Utrecht op weg naar een knappe uitzege bij Willem II, tot de Tilburgers in het slot de 1-1 op het bord zetten. Met goedkeuring van de VAR en tot frustratie van Van den Brom.

De 53-jarige Nederlander ging helemaal door het lint. Tijdens de wedstrijd kreeg hij al geel van scheidsrechter Siemen Mulder en na afloop riep hij die laatste vanalles naar het hoofd. “F*cking hell, man! Godverdomme, klootzak. Wat een lul, joh”, registreerden de microfoons langs het veld.

?? | John van den Brom is woedend na het gelijkspel van FC Utrecht bij Willem II.#wilutr https://t.co/ZeLdTP7gau pic.twitter.com/d4KFeBVQ6I — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020

“Waar we géén invloed op hebben, zijn die mannen in die mooie pakkies. Dat is moeilijk te accepteren”, zei hij aan Fox Sports. “Of je dan 53 jaar bent of 19: daar blijf je je aan storen. Ik wel in ieder geval. Ze kunnen heel mooi de tekst VAR Check op het scorebord laten zien, maar als ze er dan geen ene kl*te mee doen, dan wordt het lastig. Daar kan ik niet tegen, maar dat is nu wel duidelijk...”

?? | John van den Brom snapt niet waarom de VAR het doelpunt van Willem II niet afkeurde, maar wel bekeek...



"Als je er vervolgens geen ene kloten mee doet..."#wilutr pic.twitter.com/d8nxqB3juO — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 16, 2020

De scheidsrechter van dienst kon met de uithaal van de trainer van Utrecht allesbehalve lachen. Dat liet hij na afloop van de wedstrijd duidelijk weten.