Lionel Messi komt voor het eerst in zes jaar niet tot scoren in vier opeenvolgende wedstrijden in La Liga

Een aanvaller die in vier opeenvolgende competitiewedstrijden niet tot scoren komt. Op zich niets bijzonder. Wel voor Lionel Messi. De 32-jarige Argentijn is ieder seizoen een garantie op doelpunten. Toch komt Messi dit seizoen moeilijker tot scoren dan anders. Afgelopen weekend kon hij zelfs voor de vierde competitiewedstrijd op rij niet scoren. Het was geleden van het seizoen 2013-2014 dat De Vlo voor zolang droog stond in La Liga.

Messi’s doelpuntenloze periode begon met het 2-0 verlies tegen Valencia van 25 januari. Daarna volgenden nog wedstrijden tegen Levante, Real Betis en Getafe waarin de Argentijn telkens niet kon scoren. Nochtans had Messi in deze wedstrijden zo’n dertig keer op doel geschoten. Het is echter niet de eerste keer de hij in deze situatie zit. Zes seizoenen geleden kwam Messi zelfs in dertien opeenvolgende competitiewedstrijden niet tot scoren. Hiervan miste hij wel vijf duels door een gescheurde spier.

Dat Messi momenteel moeite heeft om het doel te vinden, betekent niet dat de Argentijn in mindere vorm verkeert. Zo deelde hij in Barcelona’s laatste drie competitiewedstrijden zes assists uit. Ook zijn statistieken voor het seizoen tot dusver in La Liga zijn verre van slecht. Messi kwam al in 19 matchen in actie waarin hij goed was voor veertien goals en twaalf assists. Nog steeds Messiaanse cijfers.