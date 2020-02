Mark Zuckerberg in Brussel voor zitting bij Europese Commissie, maar niet zonder garnaalkroketten en steak tartare

Mark Zuckerberg is in Brussel om er een zitting bij te wonen van de Europese Commissie, maar de Facebook-oprichter werd ook gespot in de Taverne du Passage. Stonden op het menu in de bekende Brusselse brasserie: Vlaamse klassiekers.

Zuckerberg voert maandag gesprekken met de Europese Unie over nieuwe regels en wetgeving rond het (gebruik van het) internet. Volgens financieel persagentschap Bloomberg is Brussel niet van plan de rode loper uit te rollen voor de Facebook-baas. De internetgigant was de afgelopen tijd verwikkeld in meerdere privacyschandalen en staat nog steeds niet te springen voor een strenger toezicht op de manier waarop het omgaat met de persoonlijke data van zijn gebruikers. Woensdag zal de EU haar plannen voorstellen om een wettelijk kader te creëren voor artificiële intelligentie en een Europese datastrategie.

Voor de gesprekken van start gingen op maandag, ging Zuckerberg al even langs in de Taverne du Passage, de bekende brasserie in de Koninginnengalerij. Hij zou er zich tegoed gedaan hebben aan enkele Vlaamse klassiekers: garnaalkroketten als voorgerecht en ook steak tartare en waterzooi stonden op het menu. Het personeel ging op de foto met Zuckerberg en plaatste het kiekje nadien op, jawel, Facebook.