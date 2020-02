Jongeren riskeren celstraffen voor bezit en verkoop drugs: “Speeltijd is voorbij”

Zonnebeke / Poperinge / Heuvelland - W.D. (21) uit Poperinge, J.W. (19) uit Zonnebeke en N.G. (19) uit Heuvelland riskeren celstraffen van respectievelijk 1 jaar, 1,5 jaar en 1 jaar voor drugsfeiten. Een vierde beklaagde, T.M., kwam niet opdagen voor de zitting maandagochtend en riskeert 1 jaar cel.

Toen politieagenten tijdens een controle van een voertuig 117 gram cannabis aantroffen, werd een huiszoeking bevolen bij W.D. In de woning troffen speurders ook J.W. en N.G. aan, net als een hele resem drugs. De lijst tenlasteleggingen die de jongeren maandag op de rechtbank mochten aanhoren, omvat onder meer het bezit en de verkoop van cannabis, ook aan minderjarigen, speed, xtc en ketamine. “Dit zijn zeker geen koorknapen, ondanks hun jonge leeftijd”, zei de openbare aanklager. “Bepaalde beklaagden zijn ook in de gevangenis betrapt op drugs en schonden zo hun voorwaarden na vrijlating. Drie van de vier beklaagden zijn gekend bij de jeugdrechter en zetten hun criminele carrière verder. De speeltijd is nu voorbij.”

De advocaat van W.D. betwistte de hoeveelheid drugs van 4 kilogram en omschreef zijn cliënt niet als ‘commerçant’, maar als ‘zwak persoon’. “Hij werd onder druk gezet door hoger geplaatsten om schulden af te betalen”, zei zijn advocaat. “ Er wordt geprofiteerd van mijn cliënt, die na negen pogingen nog niet in slaagde om zijn theoretisch rijbewijs te halen. Na zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis werkt hij nog altijd op een landbouwbedrijf met kippen. Gelieve de straf zo veel mogelijk te beperken.”

De advocate van J.W. zag naar eigen zeggen een positieve evolutie bij haar cliënt. “Na zijn verschijning voor de raadkamer kwam het besef dat hij niet meer te maken had met de jeugdrechtbank”, zei ze. “Zijn verblijf in de gevangenis weegt ook op zijn moeder en broer. Hij had geen vaste dagbesteding en hing rond bij de verkeerde mensen. Daarom pleit ik voor een werkstraf.”

Ook de advocaat van N.G. vroeg mildheid: “Hij ontspoorde vanaf zijn veertiende en kon nog niets maken van zijn leven.”

Vonnis op 2 maart.

(ptb)