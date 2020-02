Opvallend effect van het stormweer: in eerste weken van dit jaar 60 procent meer elektriciteit geproduceerd

Het winderige weer doet de windmolenparken op zee draaien als nooit tevoren. “De eerste zes weken van dit jaar is al zestig procent meer elektriciteit geproduceerd dan dezelfde periode vorig jaar”, zegt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform.

De doortocht van storm Dennis afgelopen weekend heeft veel schade veroorzaakt, maar ook veel windmolens stevig doen draaien. Zondag kwam liefst dertig procent van het elektriciteitsverbruik in ons land van de windturbines die we op het land en in zee staan hebben.

“Tijdens storm Dennis maar ook tijdens storm Ciara vorige week zijn de meeste turbines op zee blijven draaien”, zegt Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform, de vereniging van eigenaars van windparken in zee. “De recentste windmolens zijn bestand tegen extreem hoge windsnelheden.”

LEES OOK.Na Ciara en Dennis mogelijk nóg twee stormen op komst: hoe komt het dat het weer al zo lang zo onstuimig is?

Het winderige weer houdt nu al weken aan, en dat laat zich voelen. “Tijdens de eerste zes weken van dit jaar hebben de windmolens op zee al zestig procent meer elektriciteit geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar”, zegt Vermeylen. “Dat komt eerst en vooral omdat er nu meer windmolens staan dan toen, maar ook omdat de turbines nu stormproof zijn en omdat er beduidend meer wind was dan in 2019.”

In Denemarken liep het zondag nog beter: daar produceerden alle windturbines samen meer elektriciteit (122 procent) dan wat het hele land nodig had aan stroom. België staat met zijn dertig procent op de negende plaats in Europa.