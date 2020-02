Eerste concurrent van Tesla’s Model 3 nu te koop in ons land, maar stelt de Polestar 2 wat voor?

Het nieuwe model van Volvo’s prestigieuze elektrische dochtermerk Polestar is vanaf maandag te koop in ons land en wil de grote concurrent worden van de Tesla 3. Toch hoeft u nog niet naar een toonzaal te zoeken, want die zijn er nog niet. Bestellen kan enkel online.

Begin januari kon je hem voor het eerst op het Autosalon in Brussel zien. In de komende maanden zie je hem wellicht voor het eerst rijden op Vlaamse wegen, de 100 procent elektrische Polestar 2.

De wagen met de opvallend goudkleurige veiligheidsgordels, heeft iets weg van een Volvo S60 maar rijdt volledig elektrisch. De auto gaat in 5 seconden van 0 tot 100 km/u en met een opgeladen batterij zou je 470 kilometer moeten kunnen afleggen.

Concurrentie met Tesla

De Polestar 2 wil de concurrentie aangaan met de Tesla Model 3, met een gamma dat start bij een richtprijs vanaf 39.900 euro. Al moet je voor de eerste editie op minimum 58.700 euro rekenen.

Die Tesla Model 3 had tot nu toe geen echte grote concurrenten. Maar daar lijkt snel verandering in te komen, zegt Peter Hilhorst van Autovisie. Hij kon de wagen als één van de enige autojournalisten testen in Zweden en zijn conclusie is duidelijk: “De Polestar 2 is een goede, overtuigende en veelzijdige concurrent van de Tesla 3.”

De wagen bestellen, kan vanaf nu online via de website van Polestar, want toonzalen zijn er nog niet. “Polestar installeert nog dit jaar vier spaces, toonzalen zeg maar, op strategisch gekozen locaties in België. In Brussel wordt dat Sterckx-De Smet, in Gent ACG, in Antwerpen Alcopa-dochter Fidenco en in Luik Nordicar. Op elke plaats zullen maar twee wagens staan”, zegt Laure Vandeghinste.