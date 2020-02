Verloren ring van oude geliefden na 47 jaar teruggevonden op ander continent: “Toeval bestaat niet”

Een ring die 47 jaar geleden spoorloos raakte in het Amerikaanse Portland, is nu teruggevonden in Finland. De vinder vond de ring in een bos tijdens een speurtocht met een metaaldetector. “Het is ongelofelijk”, zegt eigenares Debra McKenna (63), die het juweel met de post toegestuurd kreeg.

In 1973 raakte Debra McKenna een ring, die ze had gekregen van haar high school sweetheart Shawn, kwijt in een supermarkt. Dat hield het koppel niet tegen: de twee waren veertig jaar getrouwd in 2017, ook het jaar waarin Shawn overleed. Debra had al die tijd niet meer gedacht aan de ring, tot ze plots een pakje in de bus kreeg vanuit Finland. Daar had een man het juweel teruggevonden. “Het is ongelofelijk”, zegt ze. “Shawn zei altijd dat er niet zoiets bestaat als toeval. En dan dit. Hij wil mij hiermee een boodschap geven.”

Metaaldetector

Hoe de ring in een bos in Finland,duizenden kilometers verder, is terechtgekomen, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Marko Saarinen, een metaalbewerker, de vinder is. Tijdens een speurtocht in het bos vond hij het juweel met een metaaldetector, het juweel lag zo’n 20 cm onder de aarde. De Fin zag het opschrift “Morse High School” en ging zo op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Via de alumnivereniging van de universiteit kwam hij uiteindelijk bij Debra terecht.

“Het is zo ontroerend dat in deze wereld vol negativiteit er toch nog fatsoenlijke mensen zijn die eens een inspanning willen leveren,” zei de gelukkige vrouw nog. “Er zijn goede mensen op de wereld.”