Bal over de lijn of niet? Geen discussie meer: twee camera’s op doellijn vanaf play-offs

De Pro League heeft beslist dat tijdens Play-off 1 en de halve finales en de finale van Play-off 2 camera’s zullen gebruikt worden om te registreren of de bal de doellijn heeft overschreden of niet. De camera’ s zullen niet in het doel hangen maar in het verlengde van de doellijn worden geplaatst.

Twee weken geleden was er ophef over het doelpunt van Club Brugge tegen Antwerp. Het was onduidelijk of Ritchie De Laet de bal voor of achter de doellijn had weggekopt na een schot van Hans Vanaken. Het doelpunt werd toegekend en Club won de match met 1-0. De vraag naar doellijntechnologie werd groter en de Pro League heeft nu beslist om in de play-offs een test te doen. Er kan nog niet echt gesproken worden over doellijntechnologie want de camera’s worden niet in het doel geplaatst maar erbuiten. Waar precies is nog onduidelijk, maar wel in het verlengde van de doellijn.

Als blijkt dat de test goed verloopt, wordt de techniek vanaf volgend seizoen vanaf de start van de competitie toegepast in de Jupiler Pro League.